高市首相は１９日の参院本会議で、衆院選などで首相の陣営が他候補を中傷する動画をＳＮＳに投稿したとの週刊文春の報道を巡り、首相の秘書から、動画作成者とされる男性に関して「はっきりとした記憶はない」と報告を受けていると明らかにした。同誌は、秘書が動画作成者と同じオンライン会議に参加していたと報じている。首相は「（秘書は）参加者全員を覚えているわけではない。（男性について）直接会ったことはなく面識が