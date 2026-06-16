東京・板橋区の熊野町交差点そばに、黄金色の釈迦如来像、大砲、ホーロー看板、信楽焼のたぬきなどが所狭しと並ぶ一角がある。通称「熊野町レトロ」と呼ばれるこの昭和レトロな珍スポットを作ったのは加藤正衛さん（86）だ。 【画像】「日本に1台しかない」熊野町レトロにある幻の小型木造トラックや展示された珍品の数々と取材に応じる不動産王だった加藤正衛さん、理容師として働いていた時の姿も 加藤さ