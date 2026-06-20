ルルレモンのイベントで使われ「和太鼓」だと指摘された太鼓が写った画像（共同）【上海共同】中国・北京の世界遺産万里の長城」で開かれたスポーツアパレル大手企業のイベントで、使われた太鼓が「日本の太鼓に酷似している」として、交流サイト（SNS）上で「中華民族の象徴的な場所で日本の太鼓を鳴らされるのは不愉快」などの批判が殺到した。主催したカナダのルルレモン・アスレティカの中国法人は「認識が不十分だった」