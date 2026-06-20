3児の母・タレントの小倉優子（42）が、20日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。「お風呂の汚れを取りたい!!」と題した動画で、自宅のお風呂と洗面台を、お気に入りの掃除アイテムを用いてきれいにしていく様子を披露した。【動画】リアルな水回り掃除の様子を披露した小倉優子毎日お風呂の掃除はしているというが、浴槽の下が赤くなっているのが気になっているとのこと。まず使用したのは刺激的な匂いがしなくてお気に入り