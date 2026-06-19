6月18日、「女性セブンプラス」が俳優の橋本環奈と中川大志の“表参道デート”を報じた。「2022年11月8日に、『女性自身』が中川さん宅に出入りする橋本さんの姿を報じ、熱愛発覚と話題になりました。その後、破局説も出ながら3年半、関係は続いていたようです。以前からネットでは“お似合いカップル”とも言われていたため、交際自体よりも橋本さんの私服のほうに興味が集中しているようです。『MIUMIU』のゆったりしたシャツ