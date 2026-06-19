交際相手の指を斧で切り落としたなどとして、3件の傷害罪に問われた佐藤紗希被告（当時23）の初公判が2025年9月9日、大阪地裁で開かれた。【画像】「まな板の上の指の皮膚はまだつながって…」被害者Aさんの欠損した指を見る（閲覧注意）佐藤被告は罪状認否で、「いずれもやっていません。被害者から首を絞められたので殴り返しましたけど、ケガを負わせたとは思っていません」と述べた。このため、被害者のAさん（同21）が