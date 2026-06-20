今季はここまで打者として15本塁打、投手として7勝をマーク【MLB】ドジャース ー オリオールズ（日本時間20日・ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手が19日（日本時間20日）、本拠地でのオリオールズ戦のスタメンから外れた。球団は「育児休暇」のためと発表。佐々木朗希投手が登板する一戦での欠場となったが、米メディアは第2子誕生のためと報じている。今季は大谷にとって3年ぶりに二刀流として開幕からフル回転している