フジテレビの小澤陽子アナウンサーが、6月18日、自身のInstagramを更新。《11年間ありがとう、8ちゃんねる》と同日をもって退社したことを報告した。2015年入社以来、スポーツ中継や情報番組を中心に活躍してきた小澤アナ。人気アナの門出には、多くのファンからねぎらいのコメントが寄せられた。しかし、今回、注目をあつめているのは小澤アナの退社だけではない。「近年のフジテレビでは、アナウンサーの退職が相次いでいる