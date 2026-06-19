【SUPER FAMILY RESTAURANT】 秋 オープン予定 任天堂は、同社の製品を展示・体験できる資料館「ニンテンドーミュージアム」において、新たな飲食施設「SUPER FAMILY RESTAURANT（スーパーファミリーレストラン）」を秋にオープンする。 「スーパーファミリーレストラン」では、フードやデザートなどさまざまなメニ