圧倒的な甘さはもちろん、色や形など見た目の美しさまで、すべてにおいてハイクオリティーな日本のフルーツ。しかし今、気候変動によって果樹農業は大きな転換期を迎えている。そこで本日6月20日（土）の『タモリステーション』は、日本のフルーツ最前線を深掘り。おいしさ、そしてフルーツの未来を支える栽培＆加工技術の進化に迫る。スタジオには俳優・木村佳乃のほか、近畿大学農学部教授の神崎真哉氏を迎える。今回、タモリは