住民らと面会するスターマー首相＝19日、ロンドン北部（ロイター＝共同）【ロンドン共同】英紙タイムズは19日、スターマー首相がこの数日で自身の進退について検討する予定だと報じた。ライバルのアンディ・バーナム氏が下院補選で勝利し、与党労働党で党首選が行われた場合はバーナム氏が優勢とみられている。フィナンシャル・タイムズ紙によると、アレクサンダー運輸相はスターマー氏に自ら辞任するよう促した。スターマー氏