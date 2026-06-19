細木数子に寵愛されたホストが証言Netflixドラマ『地獄に堕ちるわよ』が、いまなお話題だ。女優・戸田恵梨香が演じる占い師の細木数子さんが、ホストクラブで若いホストに囲まれシャンパンコールを浴びるシーンは、ドラマのゴテゴテしさを際立たせた。そんななか、かつて細木さんに指名されていた実際のホストたちが口々に自身のXなどで発信する「細木との日々」も注目された。美島光司（52歳）もそのひとりだ。かつて『愛本店』の