医療機関から処方薬２万錠？オーバードーズの実態とは？ 大阪・ミナミの“グリ下”で「くすり屋さん」と呼ばれていた男、東大阪市の無職・今川祐希容疑者（４０）が医薬品医療機器法違反の疑いで６月１７日に逮捕されました。 【写真を見る】「睡眠導入剤」大量摂取で舌が青くなった若者…オーバードーズの実態とは？ 今川容疑者は５月２７日に、向精神薬や睡眠導入効果のある薬など１９種