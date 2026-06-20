アメリカのトランプ大統領は、イランとの戦闘終結の最終合意に向けた協議について、「非常に良い結果になるだろう」と主張しました。アメリカトランプ大統領「イランには60日間の猶予がある。それまでに合意に至らなければ、我々は彼らにとって好ましくない措置を講じることになるが、事態が悪化することはないと思う。非常に良い結果になるだろう」トランプ大統領は19日、イランとの戦闘終結の最終合意に向けた協議について、こ