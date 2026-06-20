北海道清水町の清水高校アイスホッケー部で、部員６人がポケットシーシャ（水たばこ）を使い、無期限の謹慎処分を受けたことが１９日、高校への取材で分かった。ポケットシーシャは、たばこのようにニコチンやタールを含まないが、高校は「喫煙への関心などにつながる恐れがあると判断した」と処分理由を説明する。同部は昨年の全国高校総体（インターハイ）で準優勝するなど、強豪校として知られる。高校によると、今月上旬