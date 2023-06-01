2026年6月10日に発売した手書きメモ可能な電子ペーパー搭載デバイス「Kindle Scribe」の新型モデルは、カラー表示に対応した「Kindle Scribe Colorsoft」がラインナップされて色付きのメモができるようになったほか、書き心地や視差が改善されています。そんなKindle Scribeのメモ書き機能を新機能も合わせて使ってみました。Amazon、Kindle Scribe初のカラーディスプレイ搭載「Kindle Scribe Colorsoft」など新「Kindle Scribeシ