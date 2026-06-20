中国の車載電池大手、寧徳時代新能源科技（CATL）の曽毓群（ロビン・ゼン）董事長がこのほどメディアの取材に応じ、業界の現状や存在するリスクについて警鐘を鳴らした。中国メディアの快科技が伝えた。記事によると、曽氏は「多くの人が電池業界に参入しようとする際、最初にCATLから人材を引き抜いたり技術を少し盗んだりする。その後、設備メーカーや材料メーカーに行ってどのような配合なのかを調べ、それらをひとまとめにした