ダイエットしたいと言いつつもあれこれ言い訳ばかりの女性に友人が放った、一番スパルタな結論とは!?【漫画】本編を読む「痩せたい」と言いながらも、なかなか行動に移せない――。そんな人なら思わずドキッとしてしまう創作ギャグ漫画「ダイエット」を紹介する。作者は、Xで日々5コマ漫画を発信している伊東(@ito_44_3)さん。ダイエットをめぐる友人同士のやり取りが、多くの共感を集めている。■お金がないから痩せられない？ダ