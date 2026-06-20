「あたしね、不倫で出来た子なんです」 「離婚してもらって産んでくれ。本当にさ」そんな投稿がThreadsで注目を集めました。この投稿に対し、不倫の末に生まれた婚外子や、不倫によって家庭が壊れた当事者の子どもたちによる体験談が多く寄せられています。●「主人のシモのお世話をありがとう」ある投稿者は、知人の体験を紹介しました。その知人は、既婚男性と交際していた母親のもとに生まれたそうです。父親は離婚せず、認知も