エイブル総合研究所は、グループ会社であるエイブルの成約データを用いて、2025年に実際に契約実績のあった東京都内の駅をもとに、順位化したものを発表した。【画像】“住みたい街”はさておき…「2025年、いちばん契約された街」ランキングTOP51位は、3年連続でトップの東京メトロ東西線・葛西駅（江戸川区）となった。日本最大級のビジネス街である大手町まで直通で約20分で行ける圧倒的なアクセスが最大の魅力で、門前仲町