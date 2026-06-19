UiPathは6月18日、AIコーディングエージェント向けのUiPath開発基盤「UiPath for Coding Agents」、業務プロセスをケース単位で管理するオーケストレーション機能「Maestro Case」、オンプレミスプラットフォーム「UiPath、Automation Suite」におけるエージェンティックAI機能の提供を開始した。UiPath for Coding AgentsUiPath for Coding Agentsは、Claude CodeやOpenAI CodexなどのAIコーディングエージェントから、UiPathの自