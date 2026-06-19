登録者14万人超のYouTuberで、格闘技イベント『BreakingDown』の参戦経験もある筋肉グラドル・緒方友莉奈（32）が6月19日までにXを更新。電車での“困りごと”を告発するも、批判の声が殺到している。現在、同投稿は削除されているが、「お願いマジで汗臭い」と綴られたポストには、電車内で撮られた1枚の写真が添えられていた。写真には緒方の隣に立つ、白いシャツを着たサラリーマンと思われる男性の背中が映っている。「仕事頑