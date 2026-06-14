「定年退職の直後に、妻から離婚届を突きつけられた」【要注意】あなたは大丈夫？これが「熟年離婚」しやすい夫婦に共通する“6つの特徴”です！ドラマの設定のようですが、現実にも起きていることです。私は夫婦仲相談所で熟年離婚の相談も受けているため、弁護士と提携して「いつ、離婚届を差し出すか」をアドバイスすることもあります。離婚届を感情的に渡すのはNGです。相談者の中には、30年ほど前からずっと夫の定年