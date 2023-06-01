政府の人工知能（ＡＩ）政策の指針となる「ＡＩ基本計画」の初の改定案が判明した。ＡＩによるサイバー攻撃への備えを抜本的に強化するため、政府系機関による最新モデルの性能評価や、外国政府との連携強化を新たに明記した。７月の閣議決定を目指す。基本計画は、ＡＩの技術革新とリスク対応を両立させるため、昨年１２月に初めて策定された。急速に進む能力向上を踏まえ、半年余りでの改定となる。改定案では、「ＡＩ性能