今回紹介するのは、Threadsに投稿された、ある日のリビングでのひとコマ。テレビの音が聞こえてきそうな穏やかな空間で、ふと見てみると、人も猫もすっかり力を抜いて過ごしていたようです。 特別な事件が起きたわけでも、派手な展開があるわけでもありません。でも、その何気なさこそが、猫と暮らす日常のいちばん愛おしいところなのかもしれません。投稿はThreadsにて、9.9万回以上表示。1.9万件以上のいいねが寄せられるな