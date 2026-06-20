◆米大リーグドジャース―オリオールズ（１９日、米カリフォリニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１９日（日本時間２０日）、本拠地・オリオールズ戦のスタメンを外れた。この日は球場に姿を見せていなかった。球団は「配偶者の出産に伴う休暇。今週末のどこかで復帰する」と「父親リスト」入りすることを発表した。大谷は昨年にも４月１８日（同１９日）に産休制度「父親リスト」