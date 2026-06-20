【女子旅プレス＝2026/06/20】横浜赤レンガ倉庫のイベント広場にて、アメリカ西海岸のサンタモニカをテーマにした「Red Brick Sunset 2026」が2026年8月1日（土）から8月30日（日）までの計30日間開催される。現地で人気の定番フード、ハンバーガー、ひんやりアイスクリームなどローカルグルメが登場する。【写真】「Red Brick Sunset 2026」会場＆フードイメージ◆サンタモニカのビーチ＆街並みをイメージ横浜の開放的なロケーシ