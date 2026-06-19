俳優の吉瀬美智子（51）が、Instagramに投稿したイメチェンショットに、多くの反響が寄せられている。【映像】吉瀬美智の高級ホテルのような自宅＆イメチェン姿これまでにも、スリットから美脚がのぞくコーディネートでポーズを決める撮影現場での様子や、ビールを片手にほほえむ写真など、仕事やプライベートについて発信している吉瀬。また、バスルームやキッチンなど自宅の様子も公開しており、「オシャレな高級ホテルかと