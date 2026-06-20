梅雨は頭痛やめまい、倦怠（けんたい）感などの症状に悩まされる人は多いのではないでしょうか。近年、ネット上では漢方薬がこうした症状の改善に効果的といわれており、注目されています。梅雨の時期におすすめの漢方薬や服用時の注意点などについて、薬剤師の真部眞澄さんに聞きました。【画像】安易に手を出しちゃダメ！「漢方薬」を服用してはいけない人の特徴とは？（4枚）体質に合わない漢方薬を服用すると副作用の恐れQ