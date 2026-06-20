ドジャースは１９日（日本時間２０日）、大谷翔平投手（３１）が「父親産休」のため、この日のオリオールズ戦から離脱すると発表した。昨年４月に真美子夫人との間に第１子が誕生した際は、出産に立ち会うためＭＬＢの制度を利用して「父親リスト」入り。自身のインスタグラムでも長女の誕生をファンに知らせ、祝福ムードに包まれた。大谷夫妻にとってもうれしい第２子誕生が思わぬ形で判明し、地元紙「カリフォルニア・ポスト