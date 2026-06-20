最近SNSで話題になったのが、宅配便についてのある投稿。「私は宅配便の配達業をしていますが、”赤ちゃんが寝ているので玄関チャイムは鳴らさず電話して下さい”というステッカー、正直迷惑です」。これに対する反応は「置き配にすればいいのに」「配慮を求めすぎ！」といった批判が大多数を占めましたが、本当にそう感じている人のほうが多いのでしょうか。 【漫画】「救われる…」1万いいねを獲得した「子どもが大爆笑し