今年は注目の美術展が目白押しである。なかでも注目を集めているのが、8月21日から9月27日にかけて「大阪中之島美術館」で開催される「フェルメール《真珠の耳飾りの少女》展」であろう。オランダ美術界を代表する巨匠・フェルメールの傑作「真珠の耳飾りの少女」が実に14年ぶりに来日するということもあって、SNSでは話題が沸騰していた。そして、6月15日の12時から、「tabiwa by WESTER」で始まったチケットの先行販売には申