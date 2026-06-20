テレビ東京が公式サイトを更新し、6月4日に開催された定例会見の内容を掲載。そこに記された、吉次弘志社長によるNHKへの言及が波紋を広げている。【写真】NHK有名アナ、衝撃“局内不倫”相手のディレクターNHKの『Netflix』世界配信をテレビ東京・社長が言及NHKは、2026年度にかけて大河ドラマや連続テレビ小説などの名作ドラマ計19作品を「Netflix」で世界配信すると発表。第1弾として、6月22日より大河ドラマ『軍師官兵衛』