《昨日、テスト勉強に励むリトルプリンセスのために、30分並んで、もっちゅりんをGETした》6月17日、インスタグラムでこう投稿したのは歌手の木村カエラ（41）だ。ダスキンが運営するミスタードーナツの超人気商品「もっちゅりん」を買うため店頭に30分並んだことを明かした木村。これには歌手のきゃりーぱみゅぱみゅ（33）が《最高の母すぎます》とコメントしたほか、《私も今日朝一で買いに行った》など、多くの共感コメントが集