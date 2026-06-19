大麻取締法違反の疑いで逮捕され、「ウルフドッグス名古屋」を契約解除、日本代表の資格も剥奪された佐藤駿一郎被告（26）。長身を生かしたプレーで、次世代のホープと期待されていた佐藤被告だが、裏ではプロのアスリートらしからぬ"素行不良"の一面を持っていたようで──。【前後編の後編。前編から読む】【写真】〈一髪アウトなんで〉〈文面では何も残せません〉佐藤被告とAさんの”金銭トラブル”のやり取りほか前編で証