日本マクドナルドの公式「X」アカウントが、人気商品がお得になる「トクニナルド」キャンペーンの開催を“におわせる”投稿をし、SNS上で注目されています。【画像】楽譜読めなくても聞こえてくる…？マクドナルドの“におわせ”投稿「マックフライポテト」がお得になる予感？公式アカウントは、「あの音が聞こえる…」とコメントし、「トクニナルド」のロゴとともにある“楽譜”を投稿しました。X上では、「ポテト？」「