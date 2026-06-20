大塚食品は、人手不足などによりロングセラーブランド「ボンカレー」をはじめとする製品群の技術・ノウハウの継承が困難になる恐れに先手を打ち、独自開発のAIシステムの活用を開始した。一般的に、ロングセラー商品の中身開発は一度で終わることはなく、その時の原料事情や社会環境の変化を踏まえ、不定期的に見直しが求められる。大塚食品琵琶湖研究所（滋賀県大津市）大塚食品琵琶湖研究所（滋賀県大津市）では、1983年の