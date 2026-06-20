NHK紅白歌合戦に5度の出場経験がある韓国の人気女性アイドルグループ『TWICE』メンバー・サナ（29）が披露した、思わず目を疑うようなファッションに賛否の声が上がっている。6月18日に、ソウル市鍾路区で開催された「TEAZEN」のフォトセッションイベントに出席し、フォトウォールに立ったサナ。身に纏う衣装は、鮮やかな花柄が目立つ白地のレース付きチューブトップドレスだった。問題視されたのは、ドレス前面の裾がめくれてショ