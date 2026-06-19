コーエーテクモゲームスは19日、アクションゲーム『進撃の巨人３』（PlayStation5／Nintendo Switch 2／XBOX Series X|S／Steam）の新情報として、MAPPAによる新作オープニングアニメの制作を発表した。【画像】死を覚悟するエレン＆ミカサ…公開された『進撃の巨人3』場面カットオープニングアニメーションの制作は、アニメ『進撃の巨人』The Final Seasonを手掛けたMAPPAが担当し、完全新規アニメーションとなる。詳細は後日