アーティストの竹内唯人が、ミュージックビデオ制作に必要な応援金を資産家に募るも、「なぜ貯金がない？」と苦言を呈される場面があった。【映像】“預金残高305円”国民的俳優の弟6月18日、芸能人が自らの意志で売れる資産を全部売却し、新たな夢に挑む姿に密着する“人生再スタート応援バラエティ”『資産、全部売ってみた #4』（ABEMA）が放送。資産を売る当事者として、“国民的俳優”竹内涼真の弟でアーティストとして活