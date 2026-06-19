ILLITの日本人メンバー、モカが再び活動を中断する。所属事務所BELIFT LABは6月19日に声明を発表。【写真】モカ、セーラームーンに？「モカは当分の間、すべての活動を中断し、健康回復に専念することを決定した」と発表した。続いて「モカは4thミニアルバムのカムバック準備過程から、過度の緊張感や不安症状により、治療と回復を並行して行ってきた。ファンの皆さんに会いたいという本人の強い意志から、最後の週の音楽番組にも