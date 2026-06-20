ハイチ代表のFIFAワールドカップ2026敗退が決まった。1974年の西ドイツ大会以来、52年ぶり2度目のW杯参戦となったハイチは、グループCでブラジル代表、モロッコ代表、スコットランド代表と同居する厳しい組み合わせに。初戦はスコットランド相手に善戦したものの0−1で敗れ、19日の第2戦では“王国”ブラジルに0−3の完敗で連敗となった。グループCは第2節終了時点で首位ブラジルと2位モロッコが勝ち点「4」で並び、スコット