シーズンも中盤に差し掛かり、徐々に調子を上げてきたドジャース・大谷翔平（31）。野球の実力はもちろんのこと、洗練された振る舞いや容姿にも注目が集まる。スポーツ紙記者が語る。【写真を見る】キラキラオーラの帰国時の真美子さん。メガネ着用にロングコート、ファンも見惚れる「つるんとしたおでこ」「今更ながら、二刀流の大谷がメジャーリーグに与えた影響は計り知れません。特にドジャース移籍後は知名度が一気に上がっ