京都北白川発祥、鶏がらと野菜などをじっくり炊き出して作られたこってりスープが人気の中華そば専門チェーン店「天下一品」は、2026年7月1日（水）より、東京のレストラン「sio」のオーナーシェフ鳥羽周作氏監修のメニュー『すだち香る あっさり冷やし麺』を全国の天下一品にて期間限定で販売する。■開発の背景：「これ、やばいっすね！」シェフも太鼓判を押す自信作「すだち香る あっさり冷やし麺」は、天下一品の長年培ってき