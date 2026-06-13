梅雨の時期は湿度が上がるため、ダニが急激に繁殖します。そんな中、布団乾燥機を持っていなくてもできる布団の有効なダニ対策について、宅配クリーニング「coco−ara（ココアラ）」の公式インスタグラムアカウントが紹介しています。【便利】布団乾燥機は不要！これが「布団」の簡単な“ダニ対策”です公式アカウントは「天気が悪い日が続くと、お布団のダニ、気になりませんか？」「気温と湿度が高いとダニはどんどん繁殖