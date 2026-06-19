東京・北区の小学校で火事があり、児童ら11人がケガをしました。現場の教室に児童らが取り残される中、懸命の救助が行われました。■児童327人のうち20人前後が一時取り残され小学校の一室から、次々と噴き出す黒煙。撮影者がいる建物の下には、防災頭巾をかぶった子供たちがいます。警視庁などによると、当時、学校にいた児童は327人。そのうち、20人前後が一時、取り残されました。わずかなひさしの上で身を寄せ合う子供たち。煙