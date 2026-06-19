上場から2年を待たずして株価は50倍に日経平均株価は6月3日、終値で6万8000円台を付けて史上最高値を更新した。特にこの日、半導体メモリ大手の「キオクシアホールディングス」の株価は8万3140円まで上昇。時価総額は45兆円に到達し、一時、あのトヨタを上回った。この勢いは本物か。専門家に話を聞いた。＊＊＊今を時めくキオクシアだが、その前身は東芝から分社した「東芝メモリ」だ。経済部デスクが言う。「今から9年前