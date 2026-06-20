北中米W杯サッカー北中米ワールドカップ（W杯）の1次リーグが19日（日本時間20日）に行われ、C組のブラジルがハイチを3-0で下した。勝ち点4とし同組トップに立ったが、元日本代表DFは「生ぬるかった」とバッサリ。決勝トーナメント1回戦で対戦する可能性があるライバルを分析した。ブラジルは格下ハイチから前半だけで3得点。だが、後半はゴールネットを揺らしてもオフサイドや、決定機を外すなどして追加点を奪えなかった。