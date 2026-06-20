ネットや電話による詐欺は、どれほど横行しているのだろうか。『嘘で満ちていく社会データで読み解くフェイク時代の構造』（朝日新書）を出した情報経済学者の山口真一さんは「調査によれば、16歳以上の男女5070人でネットや電話詐欺に遭った人は6割を超え、そのうち3割以上が被害を経験している」という――。■ますます巧妙化する詐欺の“大衆化”気づかないうちに自分を騙そうとするメッセージを受け取ってしまう――そんなこ