大谷翔平が育休へ「第2子出産に立ち会うため」ドジャースが発表FNNプライムオンライン

大谷翔平が育休へ「第2子出産に立ち会うため」ドジャースが発表

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • ドジャースの公式Xが20日、大谷翔平がチームを離れていることを発表した
  • 第2子出産立ち合いへのパタニティリーブ（男性の育児休暇・休業）だそう
  • 「彼は今週末のどこかで戻ってくる予定です」とした
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